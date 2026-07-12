Elsbeth 3 stasera su Rai 2 | trama cast e quanti episodi vanno in onda oggi 12 luglio

Da movieplayer.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'eccentrica avvocatessa Elsbeth Tascioni torna in prima serata su Rai 2 con i nuovi, bizzarri casi della terza stagione: ecco le anticipazioni sui delitti, gli ospiti speciali e la programmazione. Il prime time di Rai 2 si tinge di giallo e ironia. Stasera, domenica 12 luglio, vanno in onda tre nuovi episodi della terza stagione di Elsbeth, lo spin-off di successo nato dall'universo di The Good Wife. La carismatica e stravagante investigatrice Elsbeth Tascioni ha conquistato anche il pubblico italiano con il suo stile unico e il suo infallibile intuito. Ma cosa ci attende nei nuovi appuntamenti? Scopriamo insieme la trama delle indagini di oggi, le guest star del cast e la programmazione della serata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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