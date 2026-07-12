Elsbeth 3 stasera su Rai 2 | trama cast e quanti episodi vanno in onda oggi 12 luglio
L'eccentrica avvocatessa Elsbeth Tascioni torna in prima serata su Rai 2 con i nuovi, bizzarri casi della terza stagione: ecco le anticipazioni sui delitti, gli ospiti speciali e la programmazione. Il prime time di Rai 2 si tinge di giallo e ironia. Stasera, domenica 12 luglio, vanno in onda tre nuovi episodi della terza stagione di Elsbeth, lo spin-off di successo nato dall'universo di The Good Wife. La carismatica e stravagante investigatrice Elsbeth Tascioni ha conquistato anche il pubblico italiano con il suo stile unico e il suo infallibile intuito. Ma cosa ci attende nei nuovi appuntamenti? Scopriamo insieme la trama delle indagini di oggi, le guest star del cast e la programmazione della serata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Elsbeth 3 su Rai 2: trama, cast e quanti episodi vanno in onda staseraStasera su Rai 2 va in onda la terza stagione di Elsbeth, serie crime interpretata da Carrie Preston.
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Elsbeth 3 stasera su Rai 2: trama, cast e quanti episodi vanno in onda oggi 12 luglioStasera su Rai 2 torna l'investigatrice Elsbeth Tascioni con i nuovi episodi della terza stagione: scopri trama, cast e quanti episodi vanno in onda. movieplayer.it
Tra poco su #Rai2 una straordinaria replica della stagione 2 di #Elsbeth. E Domenica in prima tv assoluta la stagione 3. x.com
#PrimaVisioneAssoluta - Alle 21.20 Elsbeth 3a stagione ep.8 Caso disperato - Elsbeth indaga sull'omicidio di un direttore sportivo trovato morto, dopo un'accesa discussione con la giovane fidanzata, dell'allenatore di pallacanestro. Mentre si muove nel facebook
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Streaming contro durata di trasmissione. Ho fatto i conti. Durata media per Widows Bay, 37 minuti. Altri esempi: Matlock, 40. Elsbeth, 42. Ghosts, 21. reddit