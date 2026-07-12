Elisabetta Gregoraci sarà madrina di un evento esclusivo a Capri, nota per attirare il mondo dello spettacolo, della moda e dell’imprenditoria. L’isola, simbolo di eleganza e charme, ospiterà una serata speciale alla quale parteciperanno personalità di rilievo. L’evento si svolgerà in una location di prestigio, con ospiti invitati e un programma che prevede momenti di intrattenimento e networking. La presenza della showgirl sarà al centro dell’attenzione durante la serata.

. Ci sono luoghi che non hanno bisogno di presentazioni. Capri è uno di questi. Un’isola che da sempre richiama il mondo dello spettacolo, della moda e dell’imprenditoria, trasformandosi ogni estate nel palcoscenico naturale di alcuni degli eventi più esclusivi del Mediterraneo. Ed è proprio qui che, venerdì sera, Elisabetta Gregoraci confermerà ancora una volta il suo ruolo di protagonista del glamour italiano, vestendo i panni di madrina di uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Con la sua inconfondibile eleganza e una presenza scenica che da anni la rende uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, Gregoraci accoglierà ospiti, personalità del mondo dello spettacolo e rappresentanti delle istituzioni, diventando il filo conduttore di una serata all’insegna dello stile e della convivialità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Elisabetta Gregoraci conquisterà Capri: eleganza e carisma da madrina per una serata d’eccezione

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