Il film sull’Odissea di Christopher Nolan uscirà il 16 luglio, ma ha già scatenato un putiferio. Scrive Repubblica: «Quando venne fuori la notizia che Nyong’o, messicana kenyota, avrebbe interpretato Elena, sui social esplose una reazione durissima da parte di ambienti conservatori e identitari, soprattutto negli Stati Uniti e in Grecia. Le critiche sostenevano che Elena di Troia, nell’immaginario classico occidentale, fosse “bianca, bionda e greca”, definendo il film un simbolo del “revisionismo woke”». In realtà non è l’immaginario occidentale: è Omero che parla di «Elena dalle bianche braccia». Ed Esiodo di «Elena dai capelli dorati» (come pure Saffo ed Euripide). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elena di Troia “nera” e la vera sfida dell’Europa: difendere la sua identità

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Elena di Troia è nera e Achille è un travestito nella nuova Odissea di Nolan

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RT @dDinoPirri: A quelli che Elena di Troia non era nera come nel film di Nolan, vorrei dire che neanche Gesù, Giuseppe e Maria erano come… x.com

L'esperto di storia reagisce al film Troia. Mi fa venire voglia di non preoccuparmi di guardare l'Odissea di Nolan. reddit

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