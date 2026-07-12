Edizione ore 13.00 del 12 luglio
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Edizione delle ore 13.30 del 21/03/2026
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Lunedì 13 luglio, alle 21:00 su Rai 1, sarò a L’Aquila per partecipare, come calciatore, alla Partita del Cuore 2026. Sarà una serata speciale, non solo di sport, ma soprattutto di solidarietà. L’evento sostiene le popolazioni colpite dal tragico sisma in Venezuela x.com
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