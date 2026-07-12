Il mercato di Ederson si è riaperto dopo che il trasferimento al Manchester United è saltato. Il centrocampista brasiliano dell'Atalanta non ha ancora avviato trattative con altri club, compreso il Milan. La notizia è stata confermata da una fonte vicina al club rossonero, che ha precisato come al momento non ci siano negoziati in corso. La situazione rimane ancora da definire, con le parti che non hanno comunicato ulteriori dettagli.

Il mercato intorno Ederson si accende di colpo. Dopo il mancato trasferimento al Manchester United, che sembrava ormai fatto, il futuro del centrocampista brasiliano dell'Atalanta è diventato uno dei temi più caldi delle ultime ore, con diverse voci che lo hanno costato anche al Milan. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Milan su Ederson? Romano fa chiarezza. Nel solito video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista ha voluto delineare due scenari opposti: da un lato la volontà dell'Atalanta di fermarlo, dall'altro l'apprezzamento di Amorim. Il centrocampista, infatti, avrebbe già lasciato l'Inghilterra dopo che la trattativa con il Red Devils si è arenata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ederson-Milan, parla Romano: "Il club rossonero non ha ancora avviato una trattativa"

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