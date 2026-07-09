Il Milan ha venduto due giocatori in una sola sessione di mercato, segnando una doppia operazione notevole. Poco più di due settimane fa, il mercato sembrava fermo, senza movimenti evidenti, ma successivamente sono state concluse due trattative di rilievo. La squadra ha ceduto due calciatori, anche se i nomi non sono stati resi noti. La situazione ha cambiato il quadro delle trattative in corso.

Poco più di due settimane fa il mondo rossonero era avvolto nella nebbia. Il mercato sembrava immobile, quasi inesistente, ma era solo un enorme inganno. Dietro le quinte si muoveva Cardinale, nell'ombra, per piazzare dei veri e propri colpi da novanta. I fatti oggi infatti parlano chiaro: prima l'afffondo per Gonçalo Ramos, poi il Blitz per Mario Gila. A parlare d tutto ciò, ci ha pensato Stefano Vernazza sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Milan, Vernazza: " Cento milioni in totale per due giocatori". Il dato che balza all'occhio, secondo Vernazza, in questo inizio estate è la reattività del club rossonero rispetto alla concorrenza. Mentre le altre Big sono ancora ferme con zero acquisti, il Milan ha piazzato una doppietta che sposta gli equilibri, e non è finita qui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Vernazza sul mercato: "Il club rossonero ha piazzato una doppietta notevole"

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