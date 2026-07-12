La terrazza del bagno "Marzocco" di Tonfano oggi farà da cornice a " Pérlia ", evento dedicato ai grandi vini metodo classico italiani che riunirà dodici piccoli produttori provenienti da alcune delle più prestigiose denominazioni del nostro Paese. L’iniziativa è organizzata da " Sorsi dal mondo ", in collaborazione con "Marzocco mare", il ristorante dello stabilimento, con l’obiettivo di far conoscere al pubblico alcune delle realtà più interessanti della spumantistica italiana. I partecipanti potranno degustare oltre 30 etichette appartenenti alle principali denominazioni del metodo classico italiano – Franciacorta, Trento Doc, Alta Langa e Oltrepò Pavese – incontrando i produttori che racconteranno la storia delle proprie aziende, il territorio di origine e le caratteristiche dei vini in degustazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È tempo di Pérlia. Evento dedicato ai grandi vini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

50 sfumature di bianco. A Montecarlo l’evento dedicato ai vini della PianaA Montecarlo si è tenuto l’evento “50 Sfumature” dedicato ai vini della Piana, organizzato dal Centro Commerciale Naturale in collaborazione con...

Cena-evento dedicato ai vini con ospite lo chef Fabio La MontagnaVenerdì 8 maggio si terrà una cena-evento dedicata ai vini presso L’Amo Racconti di Mare e Marinai.