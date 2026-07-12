e-Brt il prezzo di una scelta sbagliata | così si rischia di bloccare il traffico

L'architetto Vanni Invernici ha commentato il nuovo sistema di trasporto e-Brt, evidenziando che una decisione sbagliata sul prezzo potrebbe portare al blocco del traffico. Il dibattito sulla questione, che si è intensificato nelle ultime settimane, ha sollevato diverse polemiche tra gli utenti e le autorità coinvolte.

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni dell’architetto Vanni Invernici sul nuovo sistema di trasporto e-Brt su cui nelle ultime settimane si è concentrato il dibattito in città, non senza polemiche. Qualche numero in merito all’oggetto, senza la pretesa di essere esaustivo. Il percorso è lungo 15 chilometri, dalla stazione ferroviaria di Bergamo a quella di Verdellino e altrettanti, ovviamente, per il ritorno. La velocità commerciale prevista per i pullman elettrici è di 25 kmh. Il tempo necessario per completare la tratta Bergamo Verdellino è di 39 minuti; altrettanti per il ritorno. I pullman elettrici avranno a disposizione per il 73%... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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