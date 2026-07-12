Un’auto si è ribaltata e ha preso fuoco sulla statale 75 centrale umbra, nel territorio di Bastia Umbra. L’incidente ha causato anche un incendio di vegetazione nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente né eventuali feriti. La situazione è sotto controllo e il traffico sulla strada è stato temporaneamente sospeso.

Bastia Umbra (Perugia), 12 luglio 2026 – Paura sulla statale 75 centrale umbra, nel territorio comunale di Bastia Umbra: un’auto è uscita di strada ribaltandosi e prendendo fuoco. Innescando a quel punto un ulteriore incendio di vegetazione poi spento dai vigili del fuoco. Miracolato il guidatore, che è uscito autonomamente e si è salvato così la vita. Ma sono stati momenti di autentico terrore quelli vissuti dagli automobilisti di passaggio domenica 12 luglio intorno alle 17. E sono stati proprio gli automobilisti a chiamare i numeri di emergenza. A intervenire, squadre di Perugia e di Foligno insieme al 118. L’incidente è accaduto all’altezza dell’uscita di Ospedalicchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Drammatico incidente: l’auto si ribalta, si incendia e innesca un ulteriore rogo di vegetazione

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Cile, la telecamera riprende l'esatto momento del drammatico incidente - RTL 102.5

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