Un uomo di 38 anni è morto ieri pomeriggio nel fiume Tagliamento, vicino al ponte dell’A4, a Ronchis. Si era tuffato per salvare tre bambini e una bambina in difficoltà nel corso di un’operazione di soccorso. L’uomo, che aveva fatto richiesta di asilo politico, è stato trascinato dalla corrente e non è più riemerso. I soccorritori hanno recuperato il suo corpo alcune ore dopo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il 38enne si è tuffato per soccorrere i figli e una bambina in difficoltà. Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio, 11 luglio 2026, sul fiume Tagliamento, nei pressi del ponte dell’A4, nel territorio di Ronchis, in provincia di Udine. Un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo essersi gettato in acqua per salvare i suoi due figli e una terza bambina che stavano rischiando di annegare. La vittima era un muratore residente a Pontebba e originario di Baku, in Azerbaigian. Era arrivato in Italia con la famiglia durante lo scorso inverno e aveva presentato richiesta di asilo politico, motivo per cui la sua residenza risultava ancora collegata a un centro di accoglienza per migranti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dramma sul Tagliamento, 38enne muore per salvare 3 bambini: aveva chiesto asilo politico

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