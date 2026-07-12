Don Matteo sarà trasferito Scatta petizione

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Don Matteo Perini sarà trasferito alla parrocchia di San Pietro a Varlungo, a Firenze. La comunità di Vaglia sarà affidata a don Daniele Centorbi, attuale pievano di San Piero a Sieve. La notizia ha suscitato una petizione tra i residenti, che chiedono di fermare il trasferimento.

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Da Vaglia don Matteo Perini sarà presto trasferito alla parrocchia fiorentina di San Pietro a Varlungo, e la comunità del paese mugellano sarà affidata a don Daniele Centorbi, pievano della vicina San Piero a Sieve. Per chiedere però che don Matteo rimanga a Vaglia, è stata lanciata una petizione al Vescovo di Firenze. L’idea è stata di Veronica Toniutti, ex presidente dell’associazione ’Vaglia attiva’, e chi vuole firmare può trovare il documento all’Art Cafè di Vaglia. La raccolta è iniziata venerdì pomeriggio, e in poche ore contava già svariate firme. "L’intento della petizione – precisa Toniutti – non è criticare le scelte del Vescovo e della Chiesa, ma portare alla loro attenzione la situazione di grande fragilità del territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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