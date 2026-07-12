Musica sotto le stelle ed è subito una serata da vivere e cantare. Il New Talent School incanterà stasera alle 21 l’atmosfera del Pontile. La musica e i sogni dei giovani talenti della New Talent School saranno i protagonisti assoluti dello evento musicale " Note sotto le stelle " che stasera coinvolgerà il pubblico, residenti e turisti. L’appuntamento, promosso dal Centro commerciale naturale di Lido di Camaiore, rientra nel ricco cartellone di Lido Estate 2026, il programma di eventi che anima l’estate camaiorese grazie alla sinergia tra Comune di Camaiore, Consorzio Balneari, Associazione Albergatori e Centro commerciale naturale di Lido di Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica di "Note sotto le stelle". La New Talent School al Pontile

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15 – NADIA & FRANCESCO DOMENICA BESTIALE NOTE SOTTO LE STELLE PUNTATA 14

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