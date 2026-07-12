Distretto della moda in crisi | Occorre difendere le imprese e serve lavoro qualificato
La crisi che sta attraversando il distretto della moda riminese non può essere affrontata solo con gli ammortizzatori sociali. A rilanciare il dibattito è la consigliera regionale e vicesegretaria del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti, che chiede un cambio di passo nelle politiche industriali per sostenere uno dei comparti simbolo dell’economia locale, messo a dura prova dal rallentamento dei mercati internazionali e dalla contrazione dei consumi. Negli ultimi mesi le difficoltà di aziende storiche come Aeffe e Gilmar hanno acceso i riflettori su una crisi che va ben oltre le singole realtà produttive. Per Petitti,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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La moda fa sciopero per la crisi: "Il distretto ora va ripensato . Marchi e istituzioni poco attivi"Un gruppo di marchi e istituzioni del settore moda ha annunciato uno sciopero a causa della crisi nel distretto.
Temi più discussi: Distretto della moda in crisi: Occorre difendere le imprese e serve lavoro qualificato; Distretto moda, rivoluzione etica. Don Momigli: Ripartire dal lavoro; Prato, il caso Acca scuote il distretto del pronto moda; Moda in crisi nera, dopo Aeffe il caso Gilmar. Gli ammortizzatori sociali non bastano, settore da rilanciare.
Crisi della moda. Non bastano gli ammortizzatori sociali. Serve una vera politica industriale per rilanciare il settore. La crisi che sta investendo il distretto riminese della moda non può essere affrontata solo con misure tampone. Gli ammortizzatori sociali sono i facebook
Distretto della moda in crisi: Occorre difendere le imprese e serve lavoro qualificatoLa consigliera rivendica inoltre il lavoro svolto dalla Regione Emilia-Romagna, che negli ultimi anni ha finanziato bandi con fondi europei e promosso il Tavolo regionale della moda per accompagnare ... ilrestodelcarlino.it
Sfidiamo le griffe a venire dal tavolo per riprogettare insieme il distretto, la crisi non la possono magari lavoratori, il capitalismo non può essere solo... x.com
Distretto moda, rivoluzione etica. Don Momigli: Ripartire dal lavoroIl responsabile diocesano della pastorale sociale: Non sono a rischio solo le imprese, ma le famiglie ... msn.com