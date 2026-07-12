Distretto della moda in crisi | Occorre difendere le imprese e serve lavoro qualificato

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La crisi che sta attraversando il distretto della moda riminese non può essere affrontata solo con gli ammortizzatori sociali. A rilanciare il dibattito è la consigliera regionale e vicesegretaria del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti, che chiede un cambio di passo nelle politiche industriali per sostenere uno dei comparti simbolo dell’economia locale, messo a dura prova dal rallentamento dei mercati internazionali e dalla contrazione dei consumi. Negli ultimi mesi le difficoltà di aziende storiche come Aeffe e Gilmar hanno acceso i riflettori su una crisi che va ben oltre le singole realtà produttive. Per Petitti,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

distretto della moda in crisi occorre difendere le imprese e serve lavoro qualificato
© Ilrestodelcarlino.it - Distretto della moda in crisi: "Occorre difendere le imprese e serve lavoro qualificato"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lavoro e competenze, imprese siciliane a caccia di personale qualificatoSi è tenuto presso la sede della Camera di Commercio di Palermo ed Enna il convegno-dibattito intitolato “Strumenti di formazione per la crescita...

La moda fa sciopero per la crisi: "Il distretto ora va ripensato . Marchi e istituzioni poco attivi"Un gruppo di marchi e istituzioni del settore moda ha annunciato uno sciopero a causa della crisi nel distretto.

Temi più discussi: Distretto della moda in crisi: Occorre difendere le imprese e serve lavoro qualificato; Distretto moda, rivoluzione etica. Don Momigli: Ripartire dal lavoro; Prato, il caso Acca scuote il distretto del pronto moda; Moda in crisi nera, dopo Aeffe il caso Gilmar. Gli ammortizzatori sociali non bastano, settore da rilanciare.

distretto della distretto della moda inDistretto della moda in crisi: Occorre difendere le imprese e serve lavoro qualificatoLa consigliera rivendica inoltre il lavoro svolto dalla Regione Emilia-Romagna, che negli ultimi anni ha finanziato bandi con fondi europei e promosso il Tavolo regionale della moda per accompagnare ... ilrestodelcarlino.it

distretto della distretto della moda inDistretto moda, rivoluzione etica. Don Momigli: Ripartire dal lavoroIl responsabile diocesano della pastorale sociale: Non sono a rischio solo le imprese, ma le famiglie ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web