La crisi che sta attraversando il distretto della moda riminese non può essere affrontata solo con gli ammortizzatori sociali. A rilanciare il dibattito è la consigliera regionale e vicesegretaria del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti, che chiede un cambio di passo nelle politiche industriali per sostenere uno dei comparti simbolo dell’economia locale, messo a dura prova dal rallentamento dei mercati internazionali e dalla contrazione dei consumi. Negli ultimi mesi le difficoltà di aziende storiche come Aeffe e Gilmar hanno acceso i riflettori su una crisi che va ben oltre le singole realtà produttive. Per Petitti,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Distretto della moda in crisi: "Occorre difendere le imprese e serve lavoro qualificato"

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