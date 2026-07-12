Una giornata di sole sulla spiaggia italiana si è trasformata in una scena drammatica. Un uomo è stato colto da un arresto cardiaco e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto. Altre tre persone hanno subito arresti cardiaci e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono stati arrestati tre individui, mentre i soccorsi sono intervenuti con urgenza. Le sirene hanno riempito l’aria mentre i soccorritori cercavano di salvare le vittime.

Doveva essere una mattina di sole, relax e vacanza. Poi, all’improvviso, il rumore delle sirene, la corsa dei bagnini e gli sguardi impietriti di chi si è trovato davanti a una scena difficile da dimenticare. Sulla spiaggia di Bibione si sono vissuti minuti di autentico shock. In un arco di tempo strettissimo, nello stesso tratto di arenile, si sono verificati tre gravissimi malori. Una sequenza drammatica che ha richiesto l’intervento immediato di sanitari, assistenti al salvataggio, Polizia Locale ed elisoccorso, mentre la spiaggia affollata diventava il teatro di una maxi emergenza. La mattina spezzata dal dramma. Il primo a sentirsi male è stato un turista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Disgrazie a catena, un morto e tre arresti cardiaci. Cosa è successo sulla spiaggia italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Infarti a catena, un morto e tre arresti cardiaci. Tragedia sulla spiaggia italianaUn uomo è morto e altri tre persone sono state colpite da infarti sulla spiaggia italiana.

Bibione, infarti a catena in spiaggia: in poche ore tre arresti cardiaci e un mortoIn poche ore, tre persone sono state colpite da arresti cardiaci in una spiaggia, con un turista deceduto e la moglie di un altro colpita da infarto.