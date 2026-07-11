Un uomo è morto e altri tre persone sono state colpite da infarti sulla spiaggia italiana. Durante la mattinata, diverse persone hanno accusato problemi cardiaci, con uno degli individui deceduto. La polizia ha arrestato tre persone in relazione all’incidente. I soccorritori sono intervenuti sul luogo per prestare assistenza. La situazione si è verificata mentre molte persone erano presenti sulla spiaggia, in una giornata di sole e mare.

Era una di quelle mattine in cui tutto sembra andare nella direzione giusta: il sole che scalda, i bambini che corrono sulla sabbia, l’odore di crema solare e di salsedine. Poi, in un attimo, l’atmosfera cambia. Le persone si voltano, qualcuno grida, i bagnini scattano. E quel rumore di sottofondo tipico delle vacanze lascia spazio a un silenzio teso, pieno di paura. Succede a Bibione, in una zona dell’arenile dove nel giro di poche ore si concentra una sequenza di emergenze che lascia tutti sotto shock. Un susseguirsi di malori improvvisi, soccorsi frenetici e sirene che arrivano una dopo l’altra, mentre i bagnanti assistono increduli a scene difficili da dimenticare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Infarti a catena, un morto e tre arresti cardiaci. Tragedia sulla spiaggia italiana

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