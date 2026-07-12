Milena Vukotic, 91 anni, continua ad esibirsi sul palcoscenico teatrale con due spettacoli in programma. Il 14 e 15 luglio debutta con “L’inconveniente” di Juan Carlos Rubio al Festival di Borgio Verezzi, e il 29 agosto sarà protagonista nel ruolo di “Colette”, scritto da Silvano Spada, al Todi Festival. La attrice mantiene un’attività artistica attiva, portando avanti le sue performance nonostante l’età.

A 91 anni Milena Vukotic rimane con i piedi ben saldi sul palcoscenico teatrale con due spettacoli, prima il 14 e 15 luglio debutta con “L’inconveniente” di Juan Carlos Rubio al Festival di Borgio Verezzi e il 29 agosto sarà protagonista nel ruolo di “Colette”, scritto da Silvano Spada, al Todi Festival. “Mi dicono spesso: ma chi te lo fa fare. Non ci penso proprio! – ha affermato l’attrice – Tale è il mio entusiasmo per questo lavoro, che sono ben cosciente di fare quello che amo. Dove trovo l’energia? Certo, non sono una bambina, ma nemmeno mi accorgo della fatica: per adesso l’energia ci sta, non so fino a quando durerà”. L’attrice ha dato il volo ad uno dei personaggi più iconici della commedia italiana, Pina Fantozzi, al fianco di Paolo Villaggio, il ragioniere più famoso del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dicevano che Paolo Villaggio aveva un carattere non facile. Certo, caustico, cinico, bizzarro. Tra noi, una grande amicizia. Siamo diventati una coppia di fatto”: parla Milena Vukotic

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