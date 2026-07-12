devolution per melonellum baratto a destra

La prossima settimana si svolgeranno votazioni su autonomia e legge elettorale che coinvolgeranno il Carroccio e Fratelli d’Italia. Si prevede che le decisioni saranno influenzate da un accordo tra i due partiti, con un possibile scambio di favori. La questione riguarda una proposta di devolution per Melonellum e un baratto politico tra le forze di destra. La discussione si inserisce in un contesto di trattative politiche che coinvolgono più punti del governo.

Riforme Sarà una sorta voto di scambio tra Carroccio e Fdi quello che si profila la prossima settimana su autonomia e legge elettorale Riforme Sarà una sorta voto di scambio tra Carroccio e Fdi quello che si profila la prossima settimana su autonomia e legge elettorale Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Sarà un voto di scambio tra Lega e Fdi quello che si profila la prossima settimana. Il partito di Giorgia Meloni è pronto a incassare il via libera della Camera alla sua riforma elettorale, magari anche con preferenze, e la... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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