Venerdì sera, durante un maxi-controllo nell’area della stazione ferroviaria, le forze dell’ordine hanno identificato 157 persone, tra cui 47 con precedenti. Tra i fermati, un minorenne è stato denunciato dopo essere stato trovato con un tirapugni. L’operazione è stata condotta da polizia, carabinieri, militari dell’Esercito e un’unità cinofila. Non sono stati segnalati altri rilievi o arresti.

Maxi-controllo nell’area della stazione ferroviaria nella serata di venerdì. Le forze dell’ordine - sul campo personale di polizia di Stato, carabinieri, militari dell’Esercito e un’unità cinofila -, hanno identificato complessivamente 157 persone, 47 delle quali con precedenti di polizia. Al termine degli accertamenti è stato denunciato un minorenne, trovato in possesso di un tirapugni, e sequestrati sette grammi di hashish a un cittadino straniero. L’attività rientra nel piano di potenziamento dei servizi predisposto dalla Questura per il periodo estivo, che si contraddistingue per l’alta densità di turisti. Grazie anche all’arrivo di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Denunciato minorenne. Era in stazione con il tirapugni

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