Davvero pensate che possa mettere veti alla Rai? Pier Silvio Berlusconi interviene sul caso Barbara D’Urso dopo mesi di voci

Pier Silvio Berlusconi ha risposto alle voci sul suo possibile veto alla presenza di Barbara D’Urso in tv, dichiarando che non avrebbe mai posto limiti alla Rai. La dichiarazione è arrivata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2026-2027, in un contesto in cui si sono discussi vari temi legati alla programmazione televisiva. Nessun dettaglio su eventuali decisioni o accordi specifici è stato fornito.

La presentazione dei palinsesti Mediaset 2026-2027 si è trasformata in un palcoscenico dove Pier Silvio Berlusconi ha affrontato senza filtri alcune delle questioni più bollenti che da mesi alimentano il gossip televisivo italiano. Tra rivelazioni sul futuro di programmi storici e conferme su ritorni eccellenti, l’amministratore delegato del Biscione ha finalmente fatto chiarezza su un tema che continua a tenere banco: il presunto veto che avrebbe imposto alla Rai per impedire l’approdo di Barbara D’Urso sulla televisione pubblica. Con la consueta fermezza che lo contraddistingue, Berlusconi ha stroncato sul nascere ogni ipotesi di interferenza esterna, usando parole che non lasciano spazio a interpretazioni alternative. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Pier Silvio Berlusconi su Barbara DUrso: Ma quale veto

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