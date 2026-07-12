Il Sassuolo sta valutando un trasferimento di Daniel Maldini, mentre Laurienté potrebbe trasferirsi al Besiktas. Il club neroverde considera questa operazione come possibile. Laurienté potrebbe lasciare la squadra per approdare in Turchia, lasciando spazio a Maldini. La trattativa tra le parti è in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Daniel Maldini verso il Sassuolo, il club neroverde valuta il colpo in entrata con l’uscita di Laurienté in direzione Besiktas: il punto. Il Sassuolo continua a lavorare sul mercato e guarda con attenzione a Daniel Maldini. Il fantasista italiano è uno dei profili valutati dal club neroverde per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in caso di uscita di Armand Laurienté. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, spiegando come il nome di Maldini sia al momento più di una semplice suggestione, pur senza una trattativa ancora in fase avanzata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Daniel Maldini Sassuolo, idea concreta per l’attacco: Laurienté può aprire al Besiktas

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