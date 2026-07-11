Il Sassuolo ha risposto al Besiktas riguardo all’interesse per Armand Laurienté, dopo aver ricevuto nuove richieste nelle ultime ore. La trattativa tra le due squadre si è intensificata, con incontri e contatti recenti. Il mercato estivo si caratterizza per accelerazioni improvvise e lunghe negoziazioni, e questa situazione rientra in queste dinamiche. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un trasferimento imminente.

Il Sassuolo ha risposto così al Besiktas per quanto riguarda l’interesse per Armand Laurienté. Cosa è successo. Il mercato estivo vive di accelerate improvvise e di lunghe trattative, e la situazione legata al futuro di Armand Laurienté rientra perfettamente in queste dinamiche. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati nuovi contatti sull’asse di mercato che porta direttamente in Turchia. Il Be?ikta?, secondo Matteo Moretto, ha manifestato nuovamente e in modo concreto il proprio forte interesse per l’esterno offensivo, avviando un nuovo giro di dialoghi nel tentativo di sbloccare l’operazione. Tuttavia, la risposta arrivata dall’Italia è stata rigida: il Sassuolo continua a fare muro, opponendo una netta resistenza alle avances della società di Istanbul. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Laurienté spinge per il Besiktas ma il Sassuolo…Nuovi contatti nelle ultime ore, cosa è successo!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ranieri Roma, addio ad un passo: a breve atteso il comunicato ufficiale. Cosa è successo nelle ultime oreNelle ultime ore si sono intensificate le voci riguardo alla possibile separazione tra Ranieri e la Roma.

Liberali sceglie il Como nonostante l’offerta più grossa del Milan: cosa è successo nelle ultime oreMattia Liberali ha deciso di trasferirsi al Como 1907, rifiutando un’offerta più alta del Milan.

Si parla di: Calciomercato Sassuolo, il Besiktas presenta l'offerta per Laurienté.

MERCATO - Il Fenerbahce segue Laurientè del Sassuolo, la richiesta è di 25 milioniSecondo Footmercato il Fenerbahce è su Armand Laurienté, esterno offensivo del Sassuolo che nei giorni scorsi avevamo accostato al Besiktas e un paio di club turchi. Malgrado il rinnovo del contratto ... napolimagazine.com

Sassuolo, Laurienté nome caldo in Turchia: nuovi contatti con il Besiktas per chiudereIl Besiktas fa sul serio per Armand Laurienté, attaccante classe 1998 in uscita dal Sassuolo. Dopo la notizia dell'interessamento del club turco nei confronti del francese emersa già nei giorni scorsi ... m.tuttomercatoweb.com