Dal vuoto cosmico di Anna ai classici di Sanremo rivisti da Valerio Scanu quanto orrore tra le nuove uscite Per fortuna abbiamo Lil Kvneki Le recensioni

Tra le nuove uscite musicali, molte sono state criticate per la qualità, con alcune che vengono definite quasi irrilevanti. La stagione si sta concludendo e la proposta si riduce, lasciando spazio a produzioni considerate di scarsa qualità. Tra le poche eccezioni ci sono alcune realtà come Lil Kvneki, che ricevono recensioni più positive. La maggior parte delle uscite degli artisti più seguiti viene comunque giudicata poco interessante o di basso livello.

La stagione di nuove uscite musicali si va a chiudere, la proposta si assottiglia e quello che resta è quasi sempre da buttare. Funziona così perlomeno ai piani alti, tra gli artisti con più seguito. Per dire, questo nuovo disco di Anna è una tragedia, intrattenimento spudorato senza un minimo, nemmeno vago, accenno a qualcosa di significativo. L’unica cosa significativa è che parliamo del l’artista donna più streammata in Italia, nuovo idolo dei bambini in via di sviluppo musicale e che in 14 brani riesce a non dire niente di niente. Strabocciata. Un po’ come Il Ghost, ancora perso nei meandri di una trap integralista e del tutto anacronistica, e Valerio Scanu, che invece si è perso nei meandri della storia del Festival di Sanremo proponendo un disco di cover dalla delirante bruttura. 🔗 Leggi su Open.online

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