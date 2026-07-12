Dal nero del fuoco ai colori originali | la seconda vita della chiesa di Villastanza distrutta da un rogo nel 2023

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I restauri delle formelle della Via Crucis nella chiesa di Villastanza sono quasi conclusi. Le opere in gesso, danneggiate dal incendio del 2023, sono state recuperate e restaurate. La chiesa, che era stata distrutta dal rogo, sta tornando alla sua integrità. Il lavoro di recupero si è concentrato sulle bassorilievi raffiguranti le stazioni della Via Crucis, restituendo loro i colori originali e la loro integrità artistica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Busto Arsizio (Varese) – Sono quasi ultimati i restauri delle stazioni della Via Crucis, formelle raffiguranti bassorilievi in gesso. L’ultimo tassello di un recupero che ha restituito nuova vita alla Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, nella frazione di Villastanza a Parabiago. I lavori portano la firma del Laboratorio San Gregorio di Busto Arsizio, diretto da Luigi Reina e Michele Barbaduomo. Dal dramma allo stupore. "Nel dicembre 2023, un incendio partito dalla Cappella del Sacro Cuore aveva avvolto l’edificio in una coltre di fumo acre - ricordano -. Il calore radiante e il particolato carbonioso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dal nero del fuoco ai colori originali la seconda vita della chiesa di villastanza distrutta da un rogo nel 2023
© Ilgiorno.it - Dal nero del fuoco ai colori originali: la seconda vita della chiesa di Villastanza, distrutta da un rogo nel 2023
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Almanacco del giorno dopo. Rubrica Conosciamo l'Italiano [Ricostruzione].

Video Almanacco del giorno dopo. Rubrica Conosciamo l'Italiano? [Ricostruzione].

Notizie e thread social correlati

Seregno, rogo in una villetta: la taverna distrutta dal fuocoA Seregno, un incendio ha interessato una villetta, provocando la distruzione della taverna.

Masserano, auto distrutta dal fuoco: il rogo lambisce un camionNella serata di ieri, un veicolo è andato completamente distrutto a causa di un incendio a Masserano, con le fiamme che si sono propagate anche a un...

Argomenti più discussi: Dal nero del fuoco ai colori originali: la seconda vita della chiesa di Villastanza, distrutta da un rogo nel 2023; Dramma nel Milanese: ripescato un cadavere senza documenti nel canale Villoresi; Dramma nel canale Villoresi: 25enne muore annegato a Villastanza.

villastanza dal nero del fuocoDal nero del fuoco ai colori originali: la seconda vita della chiesa di Villastanza, distrutta da un rogo nel 2023Il Laboratorio San Gregorio di Busto Arsizio sta terminando il grande progetto di recupero e restauro della Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta a Parabiago ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web