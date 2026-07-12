Dal nero del fuoco ai colori originali | la seconda vita della chiesa di Villastanza distrutta da un rogo nel 2023
I restauri delle formelle della Via Crucis nella chiesa di Villastanza sono quasi conclusi. Le opere in gesso, danneggiate dal incendio del 2023, sono state recuperate e restaurate. La chiesa, che era stata distrutta dal rogo, sta tornando alla sua integrità. Il lavoro di recupero si è concentrato sulle bassorilievi raffiguranti le stazioni della Via Crucis, restituendo loro i colori originali e la loro integrità artistica.
Busto Arsizio (Varese) – Sono quasi ultimati i restauri delle stazioni della Via Crucis, formelle raffiguranti bassorilievi in gesso. L’ultimo tassello di un recupero che ha restituito nuova vita alla Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, nella frazione di Villastanza a Parabiago. I lavori portano la firma del Laboratorio San Gregorio di Busto Arsizio, diretto da Luigi Reina e Michele Barbaduomo. Dal dramma allo stupore. "Nel dicembre 2023, un incendio partito dalla Cappella del Sacro Cuore aveva avvolto l’edificio in una coltre di fumo acre - ricordano -. Il calore radiante e il particolato carbonioso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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