Dal nero del fuoco ai colori originali | la seconda vita della chiesa di Villastanza distrutta da un rogo nel 2023

Notizia in breve

I restauri delle formelle della Via Crucis nella chiesa di Villastanza sono quasi conclusi. Le opere in gesso, danneggiate dal incendio del 2023, sono state recuperate e restaurate. La chiesa, che era stata distrutta dal rogo, sta tornando alla sua integrità. Il lavoro di recupero si è concentrato sulle bassorilievi raffiguranti le stazioni della Via Crucis, restituendo loro i colori originali e la loro integrità artistica.