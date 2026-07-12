Un elettricista di 33 anni di Bariano ha passato da receptionist a tecnico del suono, lavorando con artisti come Springsteen e Harry Styles durante i tour mondiali. Dopo aver studiato ingegneria del suono al Sae Institute, ha iniziato a collaborare con i musicisti in eventi all'aperto. La sua esperienza include anche l’assistenza tecnica in grandi concerti, passando dalla reception alla gestione delle apparecchiature audio sul palco.

LA STORIA. Francesco Facchetti, elettricista di 33 anni a Bariano, si è formato in ingegneria del suono al Sae Institute. Ad Hyde Park nel team per Springsteen e Harry Styles. Stop. Cambiare disco, cambiare musica. Play, si riparte. Lo «switch» di Francesco Facchetti, 33enne nato a Romano di Lombardia e cresciuto a Bariano, è scattato poco più di otto anni fa. Dopo una vacanza in Grecia, dentro di sé sente la forza giusta: partire per Londra e ricominciare. Oggi, se si guarda alle spalle, vede il risultato di quel percorso: arrivato quasi senza conoscere l’inglese, ha iniziato come receptionist in un hotel e poi s’è rimesso a studiare, è diventato ingegnere del suono e oggi lavora in una delle più grandi società di tecnologie audiovisive, come tecnico nelle produzioni dei concerti di artisti di calibro mondiale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Da receptionist a tecnico del suono nei tour di star mondiali

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