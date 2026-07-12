Da Nord a Sud | un viaggio italiano

Il 19 maggio 1956 si è posata la prima pietra dell’Autostrada del Sole, la più grande infrastruttura del dopoguerra italiano. Questa opera collega Milano a Napoli, attraversando il Nord e il Sud del paese. La realizzazione dell’autostrada rappresenta un punto di partenza per la connessione tra le diverse regioni italiane attraverso una rete stradale moderna. La costruzione ha coinvolto numerosi cantieri lungo il tracciato e ha richiesto diversi anni di lavoro prima di essere completata.

Il 19 maggio 1956 veniva posata la prima pietra della più grande opera infrastrutturale del dopoguerra italiano: l'Autostrada A1 Milano-Napoli, meglio nota come l'Autostrada del Sole. L'arteria nacque sotto l'egida della neonata Società Autostrade (gruppo IRI) e la direzione tecnica dell'ingegnere Fedele Cova.Opera strategicaL'impresa ingegneristica si scontrò immediatamente con l'orografia complessa della penisola, in particolare nel superamento dell'Appennino tosco-emiliano. Il cantiere si trasformò in un laboratorio a cielo aperto per l'ingegneria civile internazionale. Furono progettati oltre 4. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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