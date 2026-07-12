Dieci ragazzi e il parroco ciclista hanno completato giovedì un percorso in bicicletta da Crema ad Assisi. Il viaggio, iniziato alcuni giorni prima, è terminato con la consegna delle biciclette e un momento di festa alla fine del tragitto. I partecipanti hanno percorso strade diverse, attraversando paesaggi e piccoli centri lungo il tragitto. La partenza è avvenuta in mattinata, e il gruppo si è fermato più volte per soste e rifornimenti.

Crema (Cremona), 11 luglio 2026 – Si è concluso giovedì il percorso dei dieci ragazzi dell’Unità pastorale San Giovanni Paolo II (San Bernardino, Vergonzana, Castelnuovo), che in bicicletta hanno raggiunto Assisi, pedalando per circa 500 chilometri insieme a don Francesco Vailati, il parroco ciclista autore di memorabili imprese con la sua bicicletta. Il parroco, in soli nove mesi è riuscito a infondere la sua passione per il ciclismo in un certo numero di giovani e a convincerli a una prima grande impresa sportiva. Nonostante lo sforzo da compiere fosse tutt’altro che banale, i ragazzi sono arrivati tutti insieme con grande entusiasmo, nessuno ha mollato anche nella tappa più difficile, la Novellara-Castenaso (130 km e un dislivello di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Crema ad Assisi in bici: l’impresa di dieci ragazzi e del parroco ciclista don Francesco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Crema ad Assisi in bicicletta per celebrare San Francesco: cinque amici e un mini Giro d’ItaliaCinque amici cremaschi partiranno da Crema e arriveranno ad Assisi, percorrendo 1.

Parroco picchiato dal bullo a cui ha sequestrato la pistola ad acqua: don Francesco finisce all'ospedaleUn giovane bullo ha reagito violentemente dopo che il parroco aveva sequestrato la sua pistola ad acqua.

Argomenti più discussi: Da Crema ad Assisi in bici, 10 adolescenti e il parroco sulle orme di San Francesco; Da Crema ad Assisi in bici: l’impresa di dieci ragazzi e del parroco ciclista don Francesco; Crema. In bicicletta da Castelnuovo ad Assisi; Crema - Ad Assisi in bici, col don.

Da Crema ad Assisi in bici: l’impresa di dieci ragazzi e del parroco ciclista don FrancescoSono partiti lunedì dal quartiere San Bernardino e sono arrivati giovedì a destinazione. La tappa più dura è stata la Novellara-Castenaso (130 km e un dislivello di 1.200 metri). Obiettivo, lanciare u ... ilgiorno.it