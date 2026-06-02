Cinque amici cremaschi partiranno da Crema e arriveranno ad Assisi, percorrendo 1.060 chilometri in bicicletta. La loro traversata, iniziata il 2 giugno, celebra San Francesco. L’idea è nata a gennaio, durante una serata tra chiacchiere e ricordi di pedalate passate. I cinque hanno deciso di affrontare il mini Giro d’Italia, senza tappe ufficiali, ma con un obiettivo condiviso di ricordare il santo patrono.

Crema (Cremona), 2 giugno 2026 – Percorreranno 1.060 chilometri in bicicletta. Sono cinque cremaschi che a gennaio, in una sera d’inverno, chiacchierando del più e del meno e ricordando le loro pedalate, hanno avuto un’idea. Mentre stavano dialogando hanno sentito in televisione qualcuno ricordare che quest’anno cade l ’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, avvenuta il 3 ottobre del 1226. Così, dopo qualche attimo di silenzio, uno di loro ha preso la cartina geografica dell’Italia e ha proposto: perchè non andiamo in pellegrinaggio ad Assisi? Naturalmente in bicicletta. Da lì i cinque amici, tutti donatori di sangue dell’Avis di Crema, hanno cominciato a studiare percorso e tappe, arrivando a definire una gita (si fa per dire) di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Crema ad Assisi in bicicletta per celebrare San Francesco: cinque amici e un mini Giro d’Italia

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