Cuggiono sessantenne in gita con i familiari si tuffa nel Ticino | recuperato senza vita

Da milano.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 60 anni è morto domenica pomeriggio a Cuggiono, nel Ticino. Durante una gita con la famiglia, si è tuffato nel fiume e non è più risalito. Il suo corpo è stato recuperato senza vita. L’incidente è avvenuto nella zona della strada comunale Barigiola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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Incidente fatale per un uomo di 60 anni nel pomeriggio di domenica 12 luglio a Cuggiono, nella zona della strada comunale Barigiola. Il sessantenne, di origini peruviane, mentre era in compagnia dei propri familiari si è tuffato sulle acque del Ticino senza più riemergere.  Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno, intervenuti insieme con il nucleo sommozzatori e un elicottero del reparto volo Malpensa. Le operazioni di ricerca si sono concluse con il recupero dell'uomo, purtroppo privo di vita. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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