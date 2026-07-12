Un uomo di 60 anni è morto domenica pomeriggio a Cuggiono, nel Ticino. Durante una gita con la famiglia, si è tuffato nel fiume e non è più risalito. Il suo corpo è stato recuperato senza vita. L’incidente è avvenuto nella zona della strada comunale Barigiola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente fatale per un uomo di 60 anni nel pomeriggio di domenica 12 luglio a Cuggiono, nella zona della strada comunale Barigiola. Il sessantenne, di origini peruviane, mentre era in compagnia dei propri familiari si è tuffato sulle acque del Ticino senza più riemergere. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno, intervenuti insieme con il nucleo sommozzatori e un elicottero del reparto volo Malpensa. Le operazioni di ricerca si sono concluse con il recupero dell'uomo, purtroppo privo di vita. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Cuggiono, sessantenne in gita con i familiari si tuffa nel Ticino: recuperato senza vita

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