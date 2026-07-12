CUBA ALLA FAME programmata

Gli Stati Uniti, attraverso il blocco economico, impediscono rifornimenti energetici e ostacolano l’acquisto di materie prime e medicinali. Le navi che trasportano aiuti umanitari verso l’isola vengono perseguite e sanzionate. La misura limita l’accesso a risorse essenziali, creando difficoltà nell’approvvigionamento di beni di prima necessità. Nessuna deroga viene concessa per le forniture umanitarie, che vengono bloccate o sottoposte a controlli stringenti.

Gli USA, attraverso il Bloqueo, impediscono i rifornimenti energetici, ostacolando l’acquisto di materie prime e di medicinali, perseguendo e sanzionando persino le navi che trasportano aiuti umanitari verso l’Isola. Lo ripeto: le civiltà, non muoiono per omicidio, ma per suicidio. Dieci milioni di persone avrebbero potuto rovesciare il mondo, non solo il regime castrista. Polemiche a parte, Cuba sta affrontando la peggiore crisi economica e sociale degli ultimi decenni, aggravata dal pesante embargo e dal collasso strutturale. L’inflazione galoppante, a causa della svalutazione del Peso cubano, erode il potere d’acquisto della popolazione, provocando una diffusa scarsità di cibo, acqua e medicinali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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