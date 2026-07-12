Le autorità europee hanno sospeso temporaneamente alcuni piani di assistenza ai palestinesi, a causa della crisi in corso tra l’Unione Europea e Israele. La decisione riguarda programmi di aiuto che erano stati già pianificati e coinvolgevano diverse aree della regione. La sospensione si basa su valutazioni di sicurezza e sulla situazione politica attuale. La misura potrebbe influenzare le attività già in corso e future, con impatti sulle iniziative di sostegno previste per le comunità palestinesi.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. «Siamo in attesa, vedremo cosa deciderà il Consiglio degli Esteri e quali saranno le reazioni di Israele. Non escludiamo ritorsioni contro il nostro lavoro e persino azioni contro la presenza dell’Ue a Gerusalemme Est e in Cisgiordania». Una fonte europea ieri ci ha riferito dell’attenzione con cui nelle sedi dell’Ue nei Territori palestinesi occupati sarà seguita la riunione prevista domani del Consiglio Affari Esteri, responsabile delle relazioni con il resto del mondo e dell’elaborazione delle politiche esterne dell’Unione. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Ilmanifesto.it - Crisi Ue-Israele: a rischio i piani europei per i palestinesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump firma tregua Israele-Libano: ma lEuropa rischia il blackout energetico

Notizie e thread social correlati

Ue e diritti umani: il rischio di crisi dell’accordo con IsraeleL’Unione Europea potrebbe sospendere i benefici commerciali previsti dall’accordo di associazione con Israele se si verificano violazioni dei diritti...

Israele, rischio elezioni: la crisi della coalizione e il nodo guerraIl governo israeliano sta affrontando una crisi di coalizione che potrebbe portare a nuove elezioni.

Temi più discussi: La geopolitica presenta il conto: il fronte pro-Kiev non è più monolitico; Von der Leyen accusa gli Stati membri di bloccare le sanzioni contro Israele nonostante la crisi di Gaza; EUROPA E RIARMO | O’Connell: perché al Papa non piace il doppio standard Ue su Ucraina e Israele; La responsabile esteri UE Kallas sotto accusa per aver oltrepassato la sua autorità mentre si aggrava la crisi di leadership.

Il filo rosso che collega riarmo e genocidio (di cui l’Ue è complice)Due eventi apparentemente slegati fra loro hanno caratterizzato i giorni scorsi. Il 3 luglio ha segnato mille giorni di crisi a Gaza, all’insegna di quello che numerose organizzazioni internazionali h ... ilfattoquotidiano.it

Crisi diplomatica Ue-Israele: Kallas boicottata, Suica incontra Sa'arMentre l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas si trova in Giordania, la sua collega Dubravka Suica, commissaria per il Mediterraneo, è in visita in Israele e nei Territori Palestinesi, dove tra ... adnkronos.com