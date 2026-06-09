Israele rischio elezioni | la crisi della coalizione e il nodo guerra

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo israeliano sta affrontando una crisi di coalizione che potrebbe portare a nuove elezioni. La questione principale riguarda l’arruolamento degli ultraortodossi, che ha sollevato proteste e tensioni interne. La decisione di escludere questa fascia dalla leva militare ha generato divisioni politiche e sociali. La situazione mette a rischio la stabilità del governo e potrebbe influenzare le politiche sulla sicurezza e sulla guerra in corso.

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? Punti chiave? In Breve Israele verso elezioni anticipate: lo spettro di un voto condizionato dalla guerra e dalla crisi interna. Il governo di Benjamin Netanyahu affronta una crisi politica senza precedenti dopo la rottura con i partiti ultraortodossi Shas e United Torah Judaism. La decisione di presentare un disegno di legge per lo scioglimento della Knesset mette in moto uno scenario elettorale che sembra dipendere direttamente dall’andamento dei conflitti in corso. La tensione politica nasce dall’impossibilità di trovare un accordo sulla legge per l’esenzione dal servizio militare degli studenti delle yeshivot. Per i rappresentanti delle scuole religiose, l’arruolamento rappresenta una minaccia diretta allo studio della Torah, rendendo l’estensione di questa norma un requisito imprescindibile per la loro partecipazione alla coalizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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