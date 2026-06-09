Israele rischio elezioni | la crisi della coalizione e il nodo guerra

Notizia in breve

Il governo israeliano sta affrontando una crisi di coalizione che potrebbe portare a nuove elezioni. La questione principale riguarda l’arruolamento degli ultraortodossi, che ha sollevato proteste e tensioni interne. La decisione di escludere questa fascia dalla leva militare ha generato divisioni politiche e sociali. La situazione mette a rischio la stabilità del governo e potrebbe influenzare le politiche sulla sicurezza e sulla guerra in corso.