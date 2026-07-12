Crimson Desert avrà il multiplayer e le mod? Pearl Abyss rompe il silenzio sul futuro del gioco

Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert includerà modalità multiplayer e supporto mod. La società ha comunicato che queste funzionalità sono in fase di sviluppo e saranno disponibili nel gioco al momento del lancio. Il titolo, un gioco di ruolo open-world, è previsto per quest’anno. La conferma arriva dopo settimane di silenzio sull’evoluzione del progetto. Non sono state fornite date precise né dettagli tecnici sulle modalità multiplayer o sulle mod.

Crimson Desert continua a far parlare di sé. Il gioco di ruolo open-world sviluppato da Pearl Abyss, atteso per quest’anno, sta attraversando una fase di sviluppo cruciale. Mentre lo studio coreano ha già condiviso dettagli sui miglioramenti previsti per la storia, il sistema di combattimento e i nuovi contenuti, restano aperte alcune domande fondamentali che tengono la community col fiato sospeso. Arriverà una modalità multiplayer? E che dire del supporto alle mod, ormai elemento distintivo di molti titoli open-world di successo? Le risposte sono arrivate durante un recente meeting con gli azionisti, dove il CEO di Pearl Abyss, Heo Jin-young, e il COO Lee Dong-won hanno affrontato direttamente questi interrogativi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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