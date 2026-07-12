Così può abbattere Starlink | come funziona la nuova arma a microonde che spaventa Musk
La Cina ha rivelato dettagli su un'arma a microonde ad alta potenza progettata per danneggiare satelliti e apparecchiature elettroniche. La tecnologia utilizza onde elettromagnetiche per disturbare o distruggere dispositivi a distanza. Questa arma mira a interferire con sistemi di comunicazione e satellitari, incluso il servizio di connessione via satellite come Starlink. Non sono stati forniti dati sulla capacità effettiva o sull'utilizzo operativo dell'arma.
La Cina ha svelato nuovi dettagli sul proprio arsenale di armi a microonde ad alta potenza, una tecnologia che secondo gli scienziati militari d’oltre Muraglia potrebbe cambiare gli equilibri della guerra elettronica mettendo nel mirino del Dragone anche costellazioni satellitari in orbita bassa come Starlink, il sistema di connessione globale sviluppato da SpaceX di Elon Musk. I dispositivi cinesi, capaci di raggiungere livelli di potenza mai annunciati pubblicamente prima, sono stati descritti in uno studio realizzato da ricercatori della National University of Defence Technology (NUDT), che parla di un salto tecnologico destinato ad avere ricadute sia nel settore militare sia in quello della ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
HO TESTATO STARLINK NEL CICLONE ESTREMO Funziona Davvero
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