Così può abbattere Starlink | come funziona la nuova arma a microonde che spaventa Musk

Notizia in breve

La Cina ha rivelato dettagli su un'arma a microonde ad alta potenza progettata per danneggiare satelliti e apparecchiature elettroniche. La tecnologia utilizza onde elettromagnetiche per disturbare o distruggere dispositivi a distanza. Questa arma mira a interferire con sistemi di comunicazione e satellitari, incluso il servizio di connessione via satellite come Starlink. Non sono stati forniti dati sulla capacità effettiva o sull'utilizzo operativo dell'arma.