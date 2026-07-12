cosa vuol dire che da oggi 850 autovelox smettono di funzionare

Il ministero dei Trasporti ha finalmente deciso quali sono “omologati” e quali no, ma forse non basterà a limitare i ricorsi contro le multe per eccesso di velocità Da oggi, 12 luglio, è in vigore un decreto del ministero dei Trasporti in base al quale circa 850 autovelox, sui poco più di 4mila attivi in Italia, non potranno più essere usati per rilevare la velocità e fare le multe. Non significa che smetteranno di funzionare per sempre: si potranno riattivare dopo che avranno passato alcuni test e controlli, presentando poi i requisiti al ministero dei Trasporti per ottenere un’autorizzazione chiamata “omologazione”. Dal momento in cui riceve la richiesta di omologazione, il ministero ha 60 giorni per rispondere: è possibile quindi che alcuni di questi autovelox tornino a funzionare già tra pochi mesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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