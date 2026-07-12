Da questa sera, su Rai 3, non andrà più in onda Report nel suo consueto orario domenicale. La rete ha deciso di sospendere la riproposizione delle puntate passate del programma d’inchiesta, modificando così il palinsesto. La scelta riguarda esclusivamente la programmazione di Report e non sono stati annunciati altri cambiamenti immediati. La decisione si applica a partire dalla serata di oggi.

Il pubblico di Rai 3 non troverà Report nel consueto spazio della domenica, a partire proprio da stasera. La Rai ha deciso infatti di interrompere la riproposizione delle vecchie puntate del programma d’inchiesta, aprendo così la strada a un cambio di palinsesto. Al suo posto arriva un programma di Domenico Iannacone che racconta storie personali, difficoltà quotidiane e percorsi di rinascita. Report, cosa arriva al suo posto su Rai 3. Rai 3 punta su Che ci faccio qui per domenica 12 luglio, con la puntata Ricordati di me – Capitolo I: un viaggio nelle vite di chi deve fare i conti con malattie capaci di alterare ricordi, affetti e identità. Domenico Iannacone entra nelle case e nelle relazioni segnate dall’Alzheimer e da altre forme di deterioramento cognitivo, lasciando spazio soprattutto alle persone e alle loro esperienze. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cosa va in onda al posto di Report su Rai 3

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SANREMO 2026: IL FUORIONDA CLAMOROSO DI LAURA PAUSINI SU SAL DA VINCI. LUI SI DR*GA. È CAOS

Notizie e thread social correlati

Il Paradiso delle Signore, stop estivo: cosa va in onda al suo posto e come cambia il palinsesto di Rai 1Da lunedì 25 maggio 2026, la soap Il Paradiso delle Signore interrompe le trasmissioni per la pausa estiva.

Leggi anche: Affari Tuoi salta anche il 19 giugno, cosa va in onda al posto di Stefano De Martino

Temi più discussi: Forbidden Fruit 4, perché non va in onda oggi 4 luglio; Quarta Repubblica, perché non va in onda stasera 6 luglio: Nicola Porro stoppato da Mediaset; Affari tuoi non va in onda stasera 10 luglio, quando torna Stefano De Martino; Affari Tuoi salta ancora: cosa succede stasera 10 luglio e quando torna il programma di Rai 1.

Cosa va in onda al posto di Report su Rai 3Il palinsesto della terza rete cambia dopo lo stop alle repliche del programma di Sigfrido Ranucci: cosa sostituisce Report su Rai 3 ... dilei.it

Quando va in onda la prossima puntata di Temptation Island 2026?| Cambio di programmazione: cosa succedeQuando va in onda la prossima puntata di Temptation Island 2026? Il reality di Canale5 cambia giorno di messa in onda: cosa succede in palinsesto ... ilsussidiario.net