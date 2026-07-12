Cosa succede se non si presenta la domanda delle 150 preferenze GPS entro il 29 luglio?

Supplenze a.s. 202627 al 31 agosto o 30 giugno 2027 attribuite da GaE e GPS: per partecipare ai turni di algoritmo è necessario presentare la specifica istanza dal 16 luglio ore 14.00 al 29 luglio 2026 ore 14. Qualcuno potrebbe non essere interessato, ma attenzione alle conseguenze. In linea generale presenta la domanda chi è interessato ad una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2026 da GaE o GPS. Il consiglio di quest’anno è “prudenza”: inserire preferenze realmente accettabili, per incorrere in sanzioni anche per il 202728. Per il Ministero non presentare entrambe le domande significa non essere interessati alle supplenze 31 agosto – 30 giugno 2027, e questo coinvolgerà anche l’a. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze, mini call veloce ed elenchi regionali: tutte le info utili.

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