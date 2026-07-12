Corte dei conti la replica del centrodestra Battagliola | Conferma una gestione finanziaria rischiosa in Loggia
Il centrodestra risponde alla Corte dei Conti, criticando la gestione finanziaria del Comune di Brescia. Secondo la deliberazione n. 1802026 sui rendiconti 2021-2024, si conferma che le finanze comunali sono caratterizzate da carenze e rischi. Uno dei rappresentanti politici ha affermato che la relazione conferma le preoccupazioni già sollevate negli anni riguardo alla gestione finanziaria della città. La Corte dei Conti ha analizzato i documenti ufficiali relativi ai rendiconti degli ultimi anni.
«La deliberazione della Corte dei Conti (n. 1802026) sui rendiconti 2021-2024 certifica quanto il Centrodestra denuncia da anni: la gestione finanziaria del Comune di Brescia è carente e rischiosa». Così Massimiliano Battagliola, capogruppo della lista civica di centrodestra Civica Brescia, commenta le indicazioni dei giudici contabili. «Già in passato -continua - in qualità di capogruppo di Brescia Civica, ero intervenuto in consiglio comunale sottolineando l’evidenza dell'errore tecnico commesso dall'Amministrazione. In quell’occasione, come sempre, le nostre osservazioni vennero derise o ignorate. Probabilmente nemmeno il... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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