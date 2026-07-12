Il Milan sta valutando diversi profili per il centrocampo, oltre ad Alajbegovic. Secondo quanto riportato, il club sta analizzando le richieste di un allenatore per individuare un nuovo acquisto. Il comitato tecnico rossonero ha ufficializzato l’arrivo di Gonçalo Ramos e Gila, mentre la ricerca di altri nomi prosegue. Al momento, non ci sono smentite riguardo alle voci circolate.

2026-07-11 08:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: MILANO – Ufficializzati Gonçalo Ramos e Gila, il comitato tecnico rossonero sta ora scorrendo la lista di richieste fatta da Amorim per individuare il nuovo acquisto. E l’elenco propone un ruolo chiaro: trequartista, preferibilmente mancino, che giochi a destra. Milan, l’idea di Ibra. Il super consulente Ibrahimovic ha caldamente consigliato l’acquisto di Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 appena tornato al Bayer Leverkusen dopo la florida esperienza al Salisburgo; su di lui c’è tanta concorrenza, ma anche il vantaggio di un costo (circa 25 milioni di euro) un po’ più abbordabile rispetto al resto dei papabili. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Milan, non c’è solo Alajbegovic per il centrocampo. Spunta un altro nome

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Mario Gila a Milano per le visite mediche con il Milan #CorrieredelloSport #Gila #Milan x.com

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