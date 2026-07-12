Domenica, in alcune zone della regione sud-orientale, la Corea del Sud ha emesso per la prima volta l’allerta calore di massimo livello. Si tratta di un nuovo sistema di emergenza che è stato attivato a causa delle alte temperature estreme. L’allerta riguarda specificamente alcune aree della regione, senza indicare altri dettagli sulla durata o le conseguenze.

La Corea del Sud ha emesso domenica per la prima volta l’allerta calore di massimo livello, introdotta di recente, in alcune zone della regione sud-orientale. L’emergenza, adottata a giugno per avvertire del caldo estremo, riguarda Gyeongsan e Pohang, Le due città hanno registrato temperature pari o superiori a 35 gradi sia venerdì che sabato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Sud, emessa per la prima volta l'emergenza caldo

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