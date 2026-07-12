Durante i controlli straordinari a Martina Franca, la polizia ha arrestato un 24enne sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso in centro. L’intervento rientra nelle operazioni di prevenzione e sicurezza disposte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le forze dell’ordine hanno controllato diverse zone della città durante la serata di ieri.

Tarantini Time Quotidiano Servizi straordinari di controllo del territorio sono stati effettuati nella serata di ieri a Martina Franca dalla Polizia di Stato nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza disposte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Taranto. All’operazione hanno preso parte gli agenti del Commissariato di Martina Franca, affiancati da equipaggi del XV Reparto Mobile di Taranto e dalla Polizia Locale. I controlli hanno interessato in particolare il centro cittadino e le aree maggiormente frequentate dai giovani, dove sono stati allestiti numerosi posti di controllo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli straordinari a Martina Franca: arrestato un 24enne ai domiciliari sorpreso in centro

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02 GIUGNO 2026 MARTINA F CA TA RAPINA A UN MINORE, ARRESTATO IL PRESUNTO AUTORE

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