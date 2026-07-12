Durante i controlli della Polizia Municipale nel fine settimana a Pomigliano d’Arco, è stato sequestrato un coltello a un tredicenne. Le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche nelle zone frequentate dai giovani, riscontrando la presenza di un coltello tra gli effetti del ragazzo. Non sono stati segnalati altri interventi significativi o denunce. Le operazioni sono state condotte nel rispetto delle procedure di sicurezza e prevenzione.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 12 LUGLIO 2026 – Controlli straordinari della Polizia Municipale durante la movida del fine settimana a Pomigliano d’Arco. Nel corso delle attività di vigilanza è stato sequestrato un coltello a scatto, detenuto da un ragazzo di 13 anni, mentre altri interventi hanno consentito di interrompere un episodio di vandalismo ai danni del verde pubblico e di verificare alcune segnalazioni giunte alla centrale operativa. Contestualmente, il Comando richiama l’attenzione sulla diffusione di notizie prive di riscontro sui social network, che hanno provocato un’intensa attività del centralino, rallentando la gestione delle reali richieste di emergenza. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Controlli della Polizia Municipale durante la movida a Pomigliano: sequestrato un coltello a un tredicenne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carabinieri e polizia municipale nella movida. Controlli ai B&B e nei locali della Napoli bene

Notizie e thread social correlati

Romano, controlli a tappeto durante la movida: 54 identificate e 29 sanzioni della Polizia LocaleDurante il fine settimana, la Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale ha eseguito controlli intensivi durante la movida, identificando oltre...

Romano, controlli a tappeto durante la movida: 54 persone identificate e 29 sanzioni della Polizia LocaleDurante il fine settimana, la Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale ha effettuato controlli intensivi durante gli eventi nei vari comuni.

Temi più discussi: Controlli contro l’abbandono dei rifiuti, la Polizia municipale impiega anche i droni per individuare i trasgressori; Controlli contro la prostituzione e la droga nei parchi, prosegue l’attività della Polizia locale; Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 13 al 19 luglio / Notizie / Novità / Homepage; Più controlli di sera e nei festivi con i proventi delle multe: 1,3 milioni per potenziare la polizia locale.

#Castellammare - Estate, più controlli e pattuglie: il Comune vara il piano straordinario della polizia municipale Fino al 20 settembre servizi serali e notturni potenziati nei weekend. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza urbana, contrastare guida in… x.com

Trieste, stretta della Guardia Costiera: controlli e nuove regole per chi va in barca reddit

Controlli della Polizia Municipale a Salerno: multato parcheggiatore abusivo, 25 persone identificateDurante il servizio, le pattuglie hanno individuato un parcheggiatore abusivo. L'uomo è stato sanzionato in applicazione delle norme del Codice della Strada ricevendo contestualmente la notifica del v ... salernotoday.it

Castellammare, controlli della Polizia Municipale: quattro sanzioni per il mancato rispetto dell’ordinanza sulle deiezioni degli animaliIl provvedimento impone ai proprietari e ai detentori di animali d'affezione di rimuovere immediatamente le deiezioni solide e di lavare le superfici interessate dalle deiezioni liquide utilizzando ac ... ilgazzettinovesuviano.com