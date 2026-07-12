È stato avviato il tavolo di contrattazione decentrata per i dipendenti comunali. L’amministrazione comunale ha aperto le discussioni per definire le condizioni di lavoro e le modalità di retribuzione del personale. La fase mira a migliorare la valorizzazione dei dipendenti e a rafforzare la continuità amministrativa, con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti ai cittadini.

Aperto il tavolo della contrattazione decentrata del personale dipendente del Comune di Monte Argentario. L’amministrazione comunale prosegue il percorso di valorizzazione del personale, considerato un elemento fondamentale per garantire continuità amministrativa, efficienza degli uffici e qualità dei servizi ai cittadini. In questa direzione, già alla fine del 2025 era stato deliberato l’incremento delle risorse destinate ai dipendenti, sfruttando le opportunità offerte dal cosiddetto ’Decreto Pa’, con un aumento pari al 74% del massimo consentito. Negli ultimi anni il Comune ha inoltre rafforzato gli organici con 38 assunzioni effettuate dal 2023, affiancate da progressioni tra aree per valorizzare le professionalità interne e riconoscere competenze ed esperienza maturate all’interno dell’ente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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