conto corrente svuotato in pochi minuti con un sms truffaldino

Un conto corrente postale è stato svuotato in pochi minuti tramite un SMS truffaldino. Le autorità hanno identificato i responsabili e sono in atto le procedure penali contro di loro.

Forte dei Marmi, 12 luglio 2026 – Conto corrente postale svuotato in maniera fraudolenta, ma i responsabili della truffa sono stati individuati ed è in corso il processo penale nei loro confronti. È bastato un sms, con richiesta autorizzazione di pagamento, arrivato il 22 luglio 2025 da un’azienda tecnologica italiana (PayTech), per far vivere un vero e proprio incubo a una donna di Querceta, che ha deciso di raccontarci la sua disavventura “perché come è capitato a me può capitare anche a tanti altri”. Il racconto. “Quando ho ricevuto sul mio smartphone il messaggio – ricorda – ingenuamente ho chiamato quel numero e dall’altra parte della linea mi ha risposto una voce maschile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Stampi la ricevuta e ti svuotano il conto: come evitare la truffa dello scontrino!

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