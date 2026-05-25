Il fisco ha avviato pignoramenti su conti correnti di migliaia di italiani per debiti fiscali. Le procedure di riscossione coattiva sono state messe in atto per recuperare somme non pagate. La misura riguarda contribuenti privati e aziende, con conti che vengono svuotati a seguito delle azioni di recupero del credito. La procedura si inserisce nel quadro delle modalità di riscossione imposte dall’amministrazione fiscale per il recupero delle somme dovute.

Il tema della riscossione coattiva dei debiti fiscali rappresenta da sempre uno dei nodi più complessi e delicati nel rapporto tra lo Stato italiano e i contribuenti, siano essi privati cittadini o realtà aziendali. Nel corso del 2026, questo scenario ha subito una decisa accelerazione a causa di una nuova e massiccia campagna avviata dall’ Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’obiettivo dichiarato dalle autorità finanziarie è quello di recuperare somme importanti attraverso uno degli strumenti più incisivi e temuti tra quelli previsti dall’ordinamento giuridico: il pignoramento diretto del conto corrente bancario. Questa misura, per la sua... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Conto corrente svuotato”. Fisco, scattano i pignoramenti: nel mirino migliaia di italiani

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