Giuseppe Conte, ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, sarà l’oratore ufficiale dell’82° anniversario della Strage di Sant’Anna di Stazzema, che si svolgerà il 12 agosto. In seguito alla comunicazione, il sindaco ha commentato che il presidente del consiglio non ha risposto alla richiesta di partecipazione. La cerimonia commemorativa si terrà come ogni anno per ricordare l’attacco avvenuto durante la Seconda guerra mondiale.

Sarà l’ex premier Giuseppe Conte (nella foto), leader del Movimento 5 Stelle, l’oratore ufficiale della cerimonia in occasione dell’82° anniversario della Strage di Sant’Anna di Stazzema, in programma il prossimo 12 agosto. La ricorrenza richiama rappresentanti delle istituzioni, associazioni, cittadini e giovani provenienti da tutta Italia per rendere omaggio alle oltre 500 vittime dell’eccidio perpetrato dalle truppe naziste il 12 agosto 1944, una delle più gravi stragi di civili compiute durante la Seconda guerra mondiale in Italia. L’annuncio segue la notizia di qualche giorno fa del sindaco di Stazzema, Maurizio Verona (Pd), che aveva raccontato di aver, "il 3 giugno, inviato un invito alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché partecipasse alla commemorazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Conte oratore ufficiale della commemorazione. La polemica del sindaco: "Meloni non ha risposto"

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