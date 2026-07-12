concorso da 74 posti per sanitari in sicilia per alcuni profili basta la licenza media

Un’azienda sanitaria in Sicilia ha pubblicato quattro bandi di concorso pubblico per 74 posti di lavoro a tempo indeterminato. Per alcuni profili, come assistenti o operatori, basta la licenza media. I concorsi riguardano diverse figure professionali nel settore sanitario e sono rivolti a candidati con requisiti vari. La selezione si svolgerà presso l’Irccs di Troina, in provincia di Enna.

Nuove opportunità di inserimento stabile nel settore della sanità in Sicilia. L’Irccs Associazione Oasi Maria Santissima Onlus di Troina, situato in provincia di Enna, ha pubblicato quattro bandi di concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 74 professionisti a tempo indeterminato. Le selezioni rappresentano un’importante occasione per entrare a far parte di una struttura di rilievo nazionale specializzata nella ricerca e nell’assistenza per la disabilità intellettiva e le patologie involutive della senescenza. Come sono divisi i 74 posti. I posti messi a bando dall’ente per l’area medica, biologica, psicologica e del comparto sanitario sono complessivamente 74, suddivisi in base alle specifiche competenze professionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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