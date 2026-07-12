con il blocco di lavoro off season inizia la stagione del bisonte firenze

FIRENZE – Comincia ufficialmente domani (13 luglio) la stagione 202627 de Il Bisonte Firenze, con il primo giorno del blocco di lavoro off season dedicato alle giocatrici del roster non impegnate con le rispettive nazionali. Jennifer Boldini, Beatrice Agrifoglio, Nausica Acciarri, Federica Piacentini, Aneta Zojzi, Sofia Valoppi e Giulia Fanfani si ritroveranno domattina alle 9 alla palestra sussidiaria e per tre settimane, fino al 31 luglio, si sottoporranno a due sessioni di allenamento giornaliere, con tre giorni effettivi di riposo settimanali dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina. “Abbiamo introdotto questo Blocco di Lavoro Off Season... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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