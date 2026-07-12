S e fino a poco tempo fa erano sinonimo di performance e allenamento, oggi i pantaloncini sportivi sono entrati ufficialmente nel lessico dello stile quotidiano. Le passerelle e lo street style li reinterpretano attraverso contrasti sofisticati, dove tessuti tecnici e silhouette atletiche incontrano capi sartoriali e accessori femminili. Il risultato sono outfit rilassati ma ricercati, perfetti per affrontare l’estate con un approccio nuovo e contemporaneo. Ecco sette idee look di tendenza a cui ispirarsi. In tessuto tecnico e con laccetti Gli shorts più desiderati dell’estate 2026 vantano un animo sportivo, grazie al tessuto tecnico e alla chiusura con laccetti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con camicie a righe, top asimmetrici o sandali con tacco, i pantaloncini sportivi si confermano la sorpresa fashion della stagione calda

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