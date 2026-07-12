Commissione Covid audizione Conte | scontro sulle convocazioni e polemica tra maggioranza e opposizione
Durante un’audizione alla Commissione Covid, è scoppiato uno scontro tra maggioranza e opposizione riguardo alle convocazioni. La discussione si è concentrata sulle modalità di convocazione dei testimoni e sui tempi delle audizioni, con tensioni che hanno coinvolto i membri delle diverse forze politiche. La polemica si è accesa in un momento di confronto acceso sulla gestione dell’emergenza sanitaria.
Si riaccende il confronto politico attorno ai lavori dellaCommissione parlamentare d’inchiestasulla gestione dell’emergenzaCovid. Al centro della vicenda c’è l’audizionedell’ex presidente del ConsiglioGiuseppe Conte, che secondo quanto annunciato dal presidente della Commissione, il senatore di Fratelli d’ItaliaMarcoLisei, dovrebbe svolgersi il prossimo4 agosto, salvo eventuali modifiche dovute ai lavori parlamentari. Lisei, in un’intervista rilasciata alSecolo d’Italia, haricostruito le interlocuzioniavvenute negli ultimi mesi con l’ex premier,respingendo le accusesecondo cui la convocazione sarebbe arrivata in ritardo o senza un reale confronto con l’interessato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Commissione Covid, Conte contro Lisei: Non è imparziale, è funzionale a un obiettivo politico
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