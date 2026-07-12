Commissione Covid audizione Conte | scontro sulle convocazioni e polemica tra maggioranza e opposizione

Notizia in breve

Durante un’audizione alla Commissione Covid, è scoppiato uno scontro tra maggioranza e opposizione riguardo alle convocazioni. La discussione si è concentrata sulle modalità di convocazione dei testimoni e sui tempi delle audizioni, con tensioni che hanno coinvolto i membri delle diverse forze politiche. La polemica si è accesa in un momento di confronto acceso sulla gestione dell’emergenza sanitaria.