Nelle ultime settimane, la Commissione Covid ha visto intensificarsi gli scontri tra i membri. Fratelli d'Italia ha focalizzato le critiche sulla gestione degli appalti per le mascherine cinesi, sollevando dubbi sui processi di affidamento e qualità dei dispositivi. Contestualmente, si sono svolte audizioni, tra cui quella di un ex premier, alimentando il confronto tra le parti. La discussione si è accesa su vari aspetti della gestione sanitaria e delle forniture durante l'emergenza.

Nelle ultime settimane lo scontro nella Commissione Covid si è alzato di livello. Fratelli d'Italia ha concentrato i suoi attacchi sulla gestione degli appalti per le mascherine. Il 4 agosto dovrebbe esserci l'audizione di Giuseppe Conte. Intanto, Fanpage.it ha sentito due dei più importanti esponenti in Commissione dei fronti contrapposti: il capogruppo di Fdi Galeazzo Bignami e il vicepresidente M5S Stefano Patuanelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dalle mascherine cinesi all'audizione di Conte, su cosa si è acceso lo scontro in Commissione Covid

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